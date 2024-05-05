“وحش ومريض”.. روبرت دي نيرو يشبّه ترامب بـ هتلر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستمر الممثل روبرت دي نيرو في التعبير عن رأيه الصريح بالرئيس السابق دونالد ترامب وانتقاده، وقد وصفه بأحدث مقابلاته بالوحش والمريض.

وفي التفاصيل، أطّل دي نيرو في مقابلة مع ستيفاني روهل على قناة MSNBC، وكان واضحاً الامتعاض الشديد الذي يكنّه لترلمب، حيث قارن المرشح الرئاسي الجمهوري بطغاة الحرب العالمية الثانية أدولف هتلر وبينيتو موسوليني.

ووصف دي نيرو ترامب بأنّه “شخص مريض”، و”نرجسي”، و”وحش”، و”متنمّر غبي”، معرباً عن قلقه الشديد بشأن احتمال عودة ترامب إلى البيت الأبيض، قائلاً إنّه لا يعتقد أنّ الناس “يفهمون مدى خطورة الأمر إذا عاد”.

وتابع: “من الناحية التاريخية، بحسب ما أراه، حتى في ألمانيا النازية، كان الموقف نفسه مع هتلر. لم يأخذوه على محمل الجدّ. يبدو كالمهرج ويتصرّف مثل المهرج. والأمر نفسه بالنسبة إلى موسوليني. لا أعرف لماذا يبدون هؤلاء الرجال مثل المهرجين”.

وأشار الممثل البالغ من العمر 80 عاماً انّه سئم من إطلاق صفات عليه، ولكن برأيه، “لا يجب أن يقترب أبداً من الرئاسة”.

وهذه ليست المرّة الأولى التي يشبّه فيها ترامب بهتلر. ففي عام 2020 قال دي نيرو في حديث لـMSNBC إنّ ترامب يستخدم نفس قواعد اللعبة التي اتبعها موسوليني، وهتلر، كديكتاتور”.