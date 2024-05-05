"عمدة التشخيص فى بر مصر" بسينما الهناجر والابداع بالإسكندرية

ياسر رشاد - القاهرة - يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الاستاذ الدكتور وليد قانوش، أمسية جديدة من أمسيات "صالون كلام في السيما" مع المخرج أشرف فايق وذلك بسينما الهناجر، وذلك يوم الخميس ٩ مايو، كما يعرض بسينما مركز الحرية للابداع بالإسكندرية مساء الخميس ١٦ مايو في الساعة السابعة مساء.



تتناول الامسية مشوار الممثل القدير صلاح السعدنى "عمدة التشخيص في بر مصر" واستعراض مسيرته الفنية وابرز الادوار في مشواره الفني.



صلاح السعدني من مواليد ٢٣ اكتوبر ١٩٤٣، كانت اولى اعماله مسلسل الرحيل عام ١٩٦٠م وغاب عن التمثيل اربع سنوات ليعود عام ١٩٦٤م فى مسلسل الضحية، بينما سبعينات القرن العشرين كان نشاطه السينمائى اكثر فشارك فى عدة افلام منها الارض، الرصاصة لا تزال في جيبي ومدرستي الحسناء، كما تميز باعماله الدرامية بشكل ملحوظ ومن ابرز المسلسلات التي قام ببطولتها ارابيسك، حلم الجنوبي، ليالي الحلمية، عمارة يعقوبيان ورحيل في زمن العولمة.

"شهد هشام" في بيت العود.. السبت المقبل

يقيم بيت العود العربي التابع لصندوق التنمية الثقافية برئاسة الاستاذ الدكتور وليد قانوش حفلا للفنانة "شهد هشام" وفرقتها في السابعة مساء السبت المقبل (١١ مايو) بمقر بيت العود ببيت الهراوي (خلف الجامع الازهر).

كانت الفنانة شهد هشام قد فازت بالمركز الأول في مسابقة العود في الدورة الأخيرة من موسم الرياض،

وتميزت بمستوى فني مميز خلال فترة دراستها في بيت العود العربي تحت إشراف الفنان نصير شمة، الذي رشحها للانتقال إلى مرحلة التطبيق والتخرج بعد اجتياز كافة التدريبات والمراحل المؤهلة للتخرج ببيت العود. شاركت الفنانة في العديد من الحفلات والمهرجانات المحلية والدولية بالمشاركة مع بيت العود.

