أطلق عليه هذا الوصف.. ماذا قال كريم فهمي عن محمد رمضان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تحدث الفنان كريم فهمي، في حواره مع برنامج كتاب الشهرة المعروض على قناة الجديد، عن الفنان محمد رمضان ووصفه بـ الذكي جدا وبالبطل الشعبي.

وتابع كريم "محمد رمضان ذكي جدا ونمبر 1 في حاجات، هو بطل شعبي، مفيش بطل شعبي زيه في مصر، أنا مش بتكلم في إيرادات، لكن محمد رمضان شبه كتير من الشعب وناس كتير بتحبه وعنده أغاني بجد حلوة أنا بسمعها، وأفلام حلوة ومسلسلات لما بينزل بيكسر بيها الدنيا".

وعن لقب "نمبر 1"، أوضح "هو ذكي إنه عمله لإن لما بنقول نمبر وان بنفتكر محمد رمضان، واللي هو بيعمله مش سهل أي حد يعمله، اتفقنا أو اختلفنا، هو بطل شعبي كبير جدا".

كريم فهمي أطل على جمهوره في رمضان 2024 من خلال المشاركة كضيف شرف في مسلسل بابا جه، بطولة الفنان أكرم حسني والفنانة نسرين أمين.