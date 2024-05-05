"لعن الله الغرور".. مدحت العدل يوجه رسالة لـ يوسف زيدان بسبب طه حسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

انتقد الكاتب مدحت العدل، الكاتب يوسف زيدان، والباحث السوري فراس السراج، بسبب ما ذكراه عن "عميد الأدب العربي" طه حسين.

الكاتب مدحت العدل، عبر صفحته في موقع فيسبوك، كتب: "في معرض سؤال سأله يوسف زيدان للباحث السوري فراس السواح: من أفضل أنت أم طه حسين؟!، فكان رد السواح أنا وأنت أفضل من طه حسين".

وتابع: "السواح له أبحاثه وكتبه التي تحرك العقل العربي من ركوده سواء اتفقت معها أم اختلفت، وهو شيء محمود. وكذلك يوسف زيدان له بعض الأبحاث والروايات -التي أقصي ما يقال عنها إنها جيدة- هذا هو إسهام الاثنين في عالم الأدب والثقافة العربية، أما طه حسين ذلك العملاق الذي زلزل المفاهيم التقليدية للفكر المسجون، ودخل معارك فكرية فتح بها آفاق رحبة ومحلقة للعقل العربي ومستقبل ثقافته في كتابه الخالد (مستقبل الثقافة)، وغيره من الكتب التي أرشدتنا -بل وأرشدت السواح وزيدان- كيف نفكر ونقاوم ونتطور".

العدل أضاف "وعظمة عميد الأدب العربي، أن إسهاماته لم تقف على رأي يقوله، أو كتاب يكتبه بل دخل الحياة العملية، بكل عنفوانها فأنشأ كثيراً من الجامعات، ودخل معركة تعليم البنات في مصر وكسبها وإنجازات عديدة، تؤكد أن قيمة طه حسين، ليست في تأسيسه لمنهج تفكير عقلي عربي مستنير أحدث ثورة، بل وإسهاماته العملية في تطور مجتمعه، بما لم يستطعه أي أديب أو مفكر عربي.. هذه بعض كلمات لا تفي الأستاذ حقه أبدا، وهناك آلاف الكتب والدراسات عنه لمن يريد المزيد".

وفي ختام تعليقه كتب: "السيدان فراس وزيدان، لعن الله الغرور، والذات المنتفخة التي تجعل من صاحبيهما لا يريان الحقيقة. كما قال نزار قباني هو ليس بأعمي بل نحنُ جوقة العميانِ".

الكاتب مدحت العدل، وضع الرؤية التليفزيونية لمسلسل "عتبات البهجة" المأخوذ عن رواية للكاتب الروائي إبراهيم عبدالمجيد، والذي عرض في رمضان الماضي.

مسلسل "عتبات البهجة"، بطولة يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبدالله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سماء إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، محسن منصور، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، إخراج مجدي أبو عميرة.