فن ومشاهير

الليلة.. نشوى مصطفى ضيفة عمرو الليثي في "واحد من الناس"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي
في حلقة فنية خاصة في العاشرة مساء اليوم الأحد من برنامج "واحد من الناس" يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي الفنانة نشوى مصطفى
وتكشف "نشوى" أسرار وكواليس خاصة عن حياتها الخاصة والفنية وأسباب غيابها عن الساحة الفنية لمدة ١٠ أعوام، وعودتها من خلال مسلسل "إمبراطورية ميم"، وتتحدث عن كواليس العمل وأسرار مشاركتها مع النجم خالد النبوي في أكثر من عمل فني
كما تتحدث عن عملها كمقدمة برامج خلال فترة غيابها عن الدراما، وأسرار خاصة عن مسيرتها الفنية الكبيرة كما تتناول الحلقة الحديث عن علاقتها بالسينما ومشاركتها في العديد من الأفلام، والدور التي تتمنى تقديمه
وتتحدث أيضا عن علاقتها بالمسرح من خلال مونودراما (سيلفى مع الموت) والتي حققت نجاح كبير، ولماذا لم تكرر التجربة ؟ كما تتحدث عن حياتها الخاصة ونشأتها في حي شبرا في أسرة بسيطة ومواجهتها العديد من الظروف الصعبة، وعلاقتها بوالديها واخواتها كما تتحدث عن زواجها وكيف تعرفت علي زوجها
وتجيب على سؤال هل هي "ست بيت شاطرة"، وهل هي أم عصرية أم تقليدية، كما تتحدث عن أبناءها وزواجهم
يذاع برنامج "واحد من الناس" في العاشرة مساء اليوم الأحد على قناة الحياة

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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