كريم فهمي: طلاق والدي ووالدتي لم يؤثر بالسلب على شخصيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

كشف الفنان كريم فهمي، عن تفاصيل كثيرة من حياته الشخصية وذكرياته في الطفولة، وأكد تأثره بقرار انفصال والده عن والدته بسبب خلافات كثيرة حدثت بين الطرفين.

وقال "فهمي" خلال لقائه ببرنامج "كتاب الشهرة" مع الإعلامي علي ياسين، إن انفصال والديه لم يؤثر سلبياً عليه هو وشقيقه، مشيرا إلى أن الانفصال لا يعني وجود طرف سيء ولكنهما لم يتوافقا.

وأوضح الفنان كريم فهمي، أنه لم يتخيل أن والدته تتزوج من شخص آخر وحدثت مشاكل كثيرة لكنه تفهم ذلك بعدما كبر في السن.

وأضاف كريم: "بس فهمت لما كبرت إن أي واحدة محتاج أمان في حياتها، أما أبويا هو لذيذ وجميل اتجوز كتير ومتجوز دلوقتي".

كما تحدث كريم فهمي عن ذهابه لطبيب نفسي في أحد المرات، قائلاً: "روحت لدكتور نفسي، لأن جه عليا وقت مكنش عندي شغف للشغل والكتابة، ولسه بتابع عند الدكتور، ومش مجنون يعني، عشان إحنا عندنا في الثقافة إن اللي بيروح للدكتور النفسي مجنون".