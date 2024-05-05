كريم فهمي: عشت تجربة المساكنة ولم أفكر في الإلحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

قال الفنان كريم فهمي، أنه عاش تجربة المساكنة قبل أن يتزوج من زوجته ولا يحب أن يرتدي ثوب الفضيلة.

وتابع كريم فهمي خلال حواره مع الإعلامي علي ياسين مقدم برنامج "كتاب الشهرة"، عبر فضائية الجديد: "آه طبعا أكيد، أكره المجاهرة بالمعصية، ومش هعمل نفسي متدين، ممكن أكون بعمل حاجات غلط بس مش لازم أقولها على الهوا، و80% من الشباب أكيد عدوا بالمرحلة دي".

وأضاف: لم أفكر في الإلحاد، وبالتأكيد يأتي لي الكثير من الأفكار والتساؤلات، مثل ليه أهالينا في فلسطين بيحصل فيهم كده، نفسي ربنا يجازي الناس التانية، أنا عارف إن ربنا هيعمل حاجة وشايل حاجة في وقت ما، لأن ربنا هو أحسن واحد يكتب سيناريو للبشرية، سيناريو هو الأدرى به