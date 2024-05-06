يوري مرقدي يعود للساحة الغنائية بعد غياب 9 سنوات بأغنية "أنا عربي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

أطلق الفنان اللبناني يوري مرقدي أجدد أعماله الغنائية "أنا عربي"، على طريقة الفيديو كليب مصور وبإصدارين مختلفين لنفس العمل.

وتمثل "أنا عربي" عودة النجم اللبناني للساحة الغنائية التي شهدت غيابه لأكثر من تسع سنوات منذ آخر ألبوماته، ويقدم خلالها مرقدي انطلاقة فنية جديدة ومختلفة تماما عن أعماله السابقة، مع تغيير جذري في الأسلوب الموسيقي.

ويخوض يوري مرقدي خلال العمل تجربة فنية غير معتادة، عبر إطلاق نسختين مختلفتين من نفس الأغنية في نفس التوقيت، تحمل كل منها لونا موسيقيا مغايرا، الأولى تعتمد على موسيقى الروك والأخرى تغوص في الموسيقى الإلكترونية، وكلاهما يتم إطلاقهما بشكل كليبات مصورة.