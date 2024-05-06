ليلى علوي تعلن عن “جوازة توكسيك”: قريباً في دور العرض

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: “كل شئ بالاتفاق إلا الجوازة التوكسيك بالخناق.. قريباً في دور العرض” بهذه الكلمات شوقت النجمة المصرية ليلى علوي متابعيها من عشاق الفن السابع لمشاهدة أحدث أعمالها السينمائية.

ويعد الفيلم وهو بعنوان “جوازة توكسيك” من بين الأفلام الكوميدية المنتظر طرحها في القاعات السينمائية خلال موسم الصيف، وهو من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، وإنتاج زيد الكردي.

ويجمع العمل المقرر عرضه في القاعات السينمائية المصرية في السادس عشر من يونيو/حزيران المقبل إلى جانب ليلى علوي نخبة من النجوم بينهم بيومي فؤاد، هيدي كرم، محمد أنور، ملك قورة، وتامر هجرس.

وتظهر بصورة الملصق الإعلاني للعمل الذي قامت شركة “نيو سنشري” بطرحه عبر حسابها على إنستغرام، اسم الفيلم تتدلى منه سلسلة حديد ممتدة إلى قاع البحر وفي نهايتها خاتم زواج، في إشارة ضمنية إلى أن هناك زواجا على ما يبدو مهددا بالغرق.

وتدور أحداث الفيلم حول قصة “كريم” (يلعب دوره محمد أنور) و”فريدة” (تجسدها ملك قورة) اللذان يريدان الزواج، لكن العوالم تتصادم ببعض عند التقاء العائلات، فعائلة كريم محافظة ووالديه لا يوافقان على خلفية فريدة الليبرالية المتحررة، ما يدفعهما إلى اللجوء إلى سلسلة من الحيل والمقالب المضحكة لإيقاف الزفاف، أما فريدة وهي ابنة هيدي كرم وتامر هجرس، فهي شخصية تبحث عن عريس وتجمعها قصة حب بكريم، فهل سينتصر حبهما أم سينكسر أمام الضغوطات الاجتماعية؟

ويجمع الفيلم ليلى علوي وبيومي فؤاد للمرة الرابعة في السينما بعدما قدما سويا أفلام “ماما حامل” عام 2021، “شوجر دادي” عام 2023، والعملين من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، إضافة إلى فيلم “المستريحة” المنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة.

ولم يتم الكشف عن المزيد من تفاصيل الفيلم الذي تشارك بطولته ليلى علوي، لكنه سيكون إضافة إلى قائمة الأفلام الكوميدية التي شاركت فيها مؤخرا وكان آخرها فيلم “مقسوم” بشخصية “هند” إحدى عضوات فرقة نسائية تدعى “أميتشي”.

و”مقسوم” يجمع في إطار كوميدي عضوات فرقة “أميتشي” المكونة من “هند” (تجسدها الفنانة ليلى علوي) و”إيمي” (تلعب دورها النجمة شيرين رضا) و”رانيا” (تؤدي دورها الفنانة سماء إبراهيم)، اللواتي يتلقين دعوة لإقامة حفل موسيقي في أسوان وإعادة إحياء فرقتهن الموسيقية المندثرة منذ مرحلة الجامعة بالتسعينيات بسبب الخلافات بينهن، فينطلق الثلاثي في مغامرة موسيقية أخيرة مليئة بالمواقف غير المتوقعة.

والفيلم من تأليف هيثم دبور، وإخراج كوثر مختار يونس، وإنتاج بلو برينت للإنتاج بالتعاون مع وسينرجي فيلمز وأفلام مصر العالمية، ويضم العمل الذي يرتكز على البطولة النسائية بجانب ليلى علوي نخبة من النجوم بينهم شيرين رضا، سماء إبراهيم، عمرو وهبة، سارة عبدالرحمن، نوران أبوطالب، محمد شاهين، سيد رجب، محمد ممدوح، لافينيا نادر، ونانسي علم الدين.