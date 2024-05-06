“رفعت الجلسة”.. هند البلوشي تعود إلى الشاشة الكبيرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تستعد الممثلة الكويتية هند البلوشي للعودة إلى الشاشة الكبيرة بعد غياب طويل، إذ تشارك في تجربة سينمائية جديدة بعنوان “رفعت الجلسة” من تأليف محمد صلاح المجيبل وإخراجه.

وقامت هند البلوشي بمشاركة متابعيها عبر حسابها على إنستغرام الملصقات الدعائية للفيلم، والتي اكتست باللونين الأبيض والأسود، وظهر عليها كل نجوم العمل بطريقة منفردة، معلقة عليها بالقول “قريبا.. بجميع دور العرض”.

ويبدو أن جمهور الفن السابع متعطش لخروج الفيلم للقاعات السينمائية، إذ لقي منشور هند البلوشي تفاعلاً كبيرا من قبل متابعيها، حيث كان من أبرز تعليقاتهم “وأخيرا الفيلم المنتظر”.

ويجمع فيلم “رفعت الجلسة” إلى جانب هند البلوشي نخبة من النجوم بينهم عبدالله الجيران، عبدالله التركماني، وخالد البريكي.

ولفت النجم عبدالله الجيران في منشور له على حسابه بإنستغرام إلى أن “الفيلم السينمائي الكويتي ‘رفعت الجلسة’ صُور بنفس تقنية فيلم ‘ذا كريتور’ (The Creator)”.

وقال الجيران في منشور آخر أرفقه بصورة له من كواليس الفيلم “للصمت فن، فإذا كنت فنانا في صمتك أصبحت مبدعا في كلامك”.

وعادت هند البلوشي من خلال فيلم “رفعت الجلسة” إلى عالم السينما بعد غياب دام نحو سبع سنوات، حيث كان آخر عمل سينمائي قدمته في العام 2017 بعنوان “خميس وجمعة” وهو فيلم كوميدي شاركها فيه طارق العلي وعبدالله زيد.

وكانت الممثلة الكويتية ظهرت على الشاشة الصغيرة رمضان 2023 من خلال مسلسل “مجاريح” إلى جانب القديرة سعاد عبدالله وإسمهان توفيق وهنادي الكندري وعبدالإمام عبدالله، والعمل الدرامي من تأليف جمال سالم وإخراج عيسى ذياب.

وتدور أحداث مسلسل “مجاريح” حول “غنيمة” وهي امرأة كبيرة في السن، تخرج من السجن بعد العشرات من السنين بسبب تهمة لفقّها لها زوجها، ولم تشهد يوما جميلا في حياتها قبل ذلك، إذ أجبرها أهلها على الزواج عندما كانت في السادسة عشرة من عمرها، وتجد نفسها على موعد مع الخيبات والمآسي من جديد، حيث يجمعها القدر مرة أخرى مع أقربائها خارج السجن، لتكتشف جيلا جديدا ﻻ تعرفه، وشرا لم تتوقعه.