وفاة الممثل العالمي برنارد هيل عن عمر يناهز 79 عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

توفي الممثل العالمى برنارد هيل، الذي اشتهر بأدواره في فيلم تيتانيك وسلسلة أفلام مملكة الخواتم، عن عمر يناهز 79 عامًا.

وجسد الممثل برنارد هيل، دور إدوارد سميث، القبطان سفينة تيتانك، كما اشتهر بدور الملك ثيودن ملك الروهان في سلسلة أفلام Lord of the Rings للمخرج بيتر جاكسون.

وشارك الممثل برنارد هيل في فيلم "The Two Towers" عام 2002 و"The Return of the King" عام 2003، والذي حصل أيضًا على 11 جائزة أوسكار.

برنارد هيل ممثل أفلام عالمية، من مواليد مدينة مانشستر في المملكة المتحدة، إذ ولد يوم 17 ديسمبر 1944، وتعلم في جامعة مانشستر متروبوليتان.

