"بأخذ إبرة كل 3 أشهر".. محمد عبده يكشف حالته الصحية بعد إصابته بالسرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس

كشف المطرب محمد عبده، تفاصيل جديدة عن حالته الصحية، بعد إعلان إصابته بمرض السرطان وتلقيه العلاج الكيماوي.

وطمئن "عبده"، جمهوره ومحبيه في مقطع صوتي نشرته صفحة روتانا على موقع "انستجرام"، قائلًا: "جماهيري الحلوة اللي بتحب الفن وبتحب محمد عبده، أطمنكم أنا بصحة كويسة وبفضل الله عمال أتحسن، والأمور الصحية الحمد لله بتتحسن".

وأضاف: "أنا كان عندي كانسر في البروستاتا وأخف وطأه، الأعراض الجانبية الناتجة عن الإشعاع أخف بكثير عن العمليات الأخرى وبأخذ إبرة كل 3 أشهر، وبعد يومين هبدأ في الكورس الثاني من العلاج".

وأكمل: "الفحوصات المبدئية بفضل الله طيبة، وانزيم الكانسر بينزل كثير، وأبشركم أنا بصحة طيبة وهذا عارض والحمد لله، نصبر.. الصبر جميل وطيب، وأكيد دعائكم كان عامل من عوامل النجاح والشفاء.. وشكرا".

يذكر أن محمد عبده، قال في محادثة صوتية، بينه وبين الأمير بدر بن عبدالمحسن نشرها برنامج "Et بالعربي"، عبر موقع "إنستجرام": "الأثر اللي صار فينا منها أثر بسيط جدًا.. إنت تاخذ كيماوي الآن وأنا أخذ كيماوي في باريس".

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