سلمى حايك تتألق على غلاف مجلة Vogue بإطلالتين من تصميم نيكولا جبران ورامي قاضي - بالصور

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الممثلة العالمية من أصول لبنانية سلمى حايك على غلاف مجلة "فوغ" بنسختها العربية وبدت في غاية الجمال في جلسة التصوير التي خضعت لها من أجل المقابلة التي تحدثت فيها عن أصولها العربية.



وظهرت بفستان أسود يتميز بحبوب ملونة على قصة الصدر وهو ضيق من الأسفل ذو قصة الحورية وهو من تصميم المصمم اللبناني المبدع رامي قاضي أما الفستان الثاني بتميز بقصته الغريبة وهو باللون الازرق السماوي اضافة الى تطريزات مميزة على منطقة الصدر من تصميم المصمم اللبناني المبدع نيكولا جبران.