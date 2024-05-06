ميريام أوزرلي تعود الى الشاشة بقصّة حب مثيرة للجدل… ترقبّوها في هذا الموعد

تعود الممثّلة التركيّة، ميريام أوزرلي، الى جمهورها بمسلسل جديد يحمل عنوان “RU” يجمعها مع الممثل بوراك بيركاي أكغول، على أن يبدأ عرضه في ٢٤ أيار/مايو على احدى المنصّات الإلكترونية. (http://www.instagram.com/p/C6lIdWioF2D/)

يحكي المسلسل الذي تمّ تصويره في تركيا، عن قصة حبّ تجمع ريان (٣٨ عامًا) التي تدير مطعمها RU برفقة زوجها، أوزار (١٨ عامًا) الذي يصغرها بالسنّ، ستواجه ريان وأوزار ضغوطات البيئة المحيطة بهما.

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وكانت ميريام أوزرلي قد أشادت بالشخصيّة التي تجسّدها بالعمل الذي تدور أحداثه ضمن إطار معالجة دراميّة جميلة.