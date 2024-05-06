رغم حالته الصحية.. نقود الملك تشارلز الجديدة في التداول قريباً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد الحديث عن تدهور حالته الصحية بسبب معاناته من مرض السرطان، تداولت الصحف البريطانية أخيراً الأوراق النقدية الجديدة التي تحمل صورة الملك تشارلز الثالث والتي سيصار إلى تداولها قريباً.

وكشف تقرير لصحيفة “دايلي ميل” البريطانية عن ملامح الأوراق النقدية الجديدة بفئات مختلفة والتي تحمل صورة العاهل البريطاني، ورصدت الصحيفة من داخل الحرم الداخلي لبنك انكلترا بمدينة لندن، تفاصيل تصميم وتجهيز تلك الأوراق.

وأكدت أنه في 5 يونيو (حزيران) 2024، ستدخل النقود الجديدة في التداول وسيكون تتويجاً لجهود غير عادية في التصميم والخدمات اللوجستية والتخطيط، وبأفضل المهارات الحرفية البريطانية والمعرفة التكنولوجية.

إلى ذلك، أكدت ديبي ماريوت، كبيرة مصممي الأوراق النقدية بالبنك وشخصية رئيسية في هذا المشروع، أن هذا الجهد يتعلق بـ”بطاقة العمل للأمة”، وقالت: “هذا هو عصر المدفوعات غير التلامسية، ويتم طباعة ورقتنا القانونية على البوليمر، وليس على الورق. لكن الأوراق النقدية التقليدية لا تزال رمزاً للاستمرارية ومرونة عملتنا”.

وأشارت ماريوت إلى أن “الإصدار الجديد للنقود عبارة عن قطعة فنية العامة بصورة الملك، ويجب أن تكون الأوراق النقدية آمنة بسبب المنتجات المزيفة.. كما يجب أن تكون قادرة على الإنتاج بكفاءة لملايين المرات، وعليها أن تعمل في ماكينات الصراف الآلي”.