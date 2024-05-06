محمد السهلي وLAUGHTA يجتمعان في أغنية صيفية بعنوان "الليلة"

ياسر رشاد - القاهرة -

طرح المطربان محمد السهلي و LAUGHTA أغنيتهما الجديدة "الليلة"، حيث يقدم الثنائي العمل بطريقة مميزة من خلال كلمات وألحان رشيقة تناسب الأجواء الصيفية، تحمل الكثير من المفاجآت، وحازت الأغنية على تفاعل كبير من الجمهور، الذي يستمع لأغنية راقصة مبتكرة لا مثيل لها جمعت إثنين من نجوم البوب الشباب، نجم البوب السعودي محمد السهلي مع النجمة LAUGHTA بأغنية تحمل عنوان "الليلة"، التي كتب كلماتها وصاغ ألحانها السهلي و LAUGHTA.

"الليلة" من أعمال الموسيقي اللبناني الشهير سليمان دميان الذي ولفها بدقة كبيرة، وجعلها تمتلئ بطاقة جذابة، بداية من إيقاعاتها المؤثرة إلى الموسيقى التي لا تقاوم، ومن المتوقع أن تهيمن هذه الأغنية على منصات الأغاني وتشعل ساحات الرقص في جميع أنحاء المنطقة.

صوّر الفيديو كليب المخرج مجاهد الأحدب منMillmeter Productions في استوديو التسجيل بمركز الموسيقى السعودية وBeastHouse، متبعاً أسلوباً بسيطاً ولكن مبتكراً يجسد جوهر الأغنية وينقل المشاهدين إلى عالم من الصور الساحرة التي تتناغم مع الإيقاعات الرائعة لتُضيف عمقًا بصريًا إلى العمل، وعلى المستوى الفردي، يتألق كل من LAUGHTA ومحمد السهلي، لكن معًا يشكلان حالة فنية لا يمكن إنكارها، حيث ان الإنسجام الفني التام يجعل من أغنية "الليلة" أغنية مميزة.

في عام 2017، أثار السهلي ضجة كبيرة بإصدار أغنيته المنفردة الأولى " تعلق فيني "، والتي كانت بمثابة البداية المميزة لرحلته الموسيقية، ومع ذلك، فإن أغنيته المنفردة "أوصف إيه" التي أطلقها في عام 2019 هي التي عززت مكانته الفنية على مستوى عالمي، لم تهيمن هذه الأغنية على سباقات الأغاني فحسب، بل احتلت أيضاً المرتبة الأولى على YouTube في الشرق الأوسط خلال عام 2020، مما عزز سمعة السهلي كظاهرة موسيقية لا مثيل لها.

أما نجاحات النجمة LAUGHTA السابقة بأغاني مثل "Ain't the Same" و"Rooh" و"Belail" فقد عززت مكانتها كنجمة صاعدة في مشهد موسيقى الراب في المملكة المتحدة، وهي فنانة لبنانية عربية نشأت في لندن، تقدم مزيجاً مميزًا في مشهد الراب في المملكة المتحدة، حيث تمزج تراثها العربي مع قصائدها الغنائية الجريئة وطاقتها الخلاقة.

كما ان موهبتها وأسلوبها الفريد وخلفيتها الثقافية المتعددة شكلت حجر الأساس لفنها، مما جذب الإنتباه للأعمال التي تقدمها، وأهم دليل على ذلك حصولها على جائزة BBC المرموقة "One to Watch" في حفل توزيع جوائز AIM Independent Music Awards لعام 2023 في لندن.

الإثارة لا تنتهي عند هذا الحد، حيث سينشر محتوى إضافي عبر مختلف المنصات الرقمية، مرفقاً بتغطية خاصة لمراحل إنتاج أغنية "الليلة" وهي إحدى أغنيات الميني ألبوم الخاص بالنجمة LAUGHTA الذي يتضمن ٦ أغنيات ويصدر الأسبوع المقبل.