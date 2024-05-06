شاهد ردة فعل هيا عبدالسلام من مُعجبة طلبت التصوير معها

أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لفتة طيبة من الفنانة والمخرجة الكويتية هيا عبدالسلام، تجاه معجبة طلبت منها التقاط صور تذكارية معها.

وبحسب المقطع، فقد بادرَت هيا عبدالسلام بحضن المعجبة، التي بدت سعيدة للغاية بهذا اللقاء.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا المقطع، حيث عبروا عن إعجابهم بتواضع هيا عبدالسلام وتقديرها لجمهورها.

يُذكر أن هيا عبدالسلام قد حصلت على لقب أفضل ممثلة واعدة من «مهرجان المميزون في رمضان للإبداع التلفزيوني في الكويت عام 2009.

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