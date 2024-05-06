شاهد شذى حسون تثير الجدل بظهورها مع مسؤول عراقي رفيع.. والفنانة توضح

أثارت الفنانة العراقية شذى حسون موجة جديدة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشر فيديو قديم لها مع الناطق باسم القوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول.

ويظهر في الفيديو، الذي تم تصويره قبل أكثر من 7 سنوات، تكريم شذى حسون من قبل اللواء رسول، تقديرًا لدعمها للقوات الأمنية العراقية من خلال أغنية “هلا بحسك” الوطنية.

وفي المقطع المصور تظهر صاحبة “وعد عرقوب”، مع الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول حيث يقوم بتكريمها وإهدائها درعاً عن الجيش العراقي، ويقول لها “نتمنى تزوري بغداد مجدداً”، بدورها ردت شذى حسون بالقول “شكرا جزيلاً”.

في المقابل، دافع عدد من من الإعلاميين العراقيين عن حسون مشيرين إلى أنها تتعرض إلى حملة إساءة يقودها إعلاميون وجهات معروفة بعدائها للعراق.

من جانبها، أوضحت شذى حسون أن الفيديو قديم وأنها لم تنشره مؤخرًا، وأن التكريم كان لشكرها على دعمها للقوات الأمنية العراقية.

كما أكدت شذى على تمسكها بمهرجان العراق الدولي، الذي تنظمه في بغداد، وقالت إنها لن تتخلى عنه مهما واجهت من صعوبات.

يُذكر أن مهرجان العراق الدولي أثار جدلًا واسعًا في دورته الأولى، التي أقيمت في أكتوبر 2023، وذلك بسبب بعض السلوكيات التي اعتبرها البعض غير لائقة.

وتعرضت شذى للهجوم من قبل بعض القوى السياسية العراقية، التي اتهمتها باستغلال المهرجان لأغراض سياسية.

ولكن شذى نفت هذه الاتهامات، وأكدت أن المهرجان يهدف إلى دعم الثقافة العراقية وإبرازها للعالم.