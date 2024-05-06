وليام وكيت يعيشان أوقاتًا حرجة… اقرأ التفاصيل

وسط معركة أميرة ويلز كيت ميدلتون مع مرض السرطان، صرّحت أمايا أرييتا صاحبة علامة أزياء فاخرة للأطفال، والتي نسّقت معظم إطلالات أبناء كيت ووليام الأمراء جورج، شارلوت و لويس، أن الثنائي يعيشان أوقاتاً حرجة حيث وصفت ما يمرّان به بـ “الجحيم”.

في التفاصيل، قالت “أرييتا” في لقاء مع صحيفة “التلغراف” أنها من ناحية تستمتع برؤية الأطفال الملكيّين يرتدون تصاميمها، ولكن من الصعب الشعور بالفرح بالنظر إلى ما يمرّ به وليام وكيت.

ولفتت المصمّمة “أن ارتداء العائلة المالكة من تصميماتها يمنحها الكثير من الفخر، فهي تهتم بالفعل بمظهرهم، لكنها حزينة في الوقت الحالي خاصة أنه باعتقادها أن وليام وكيت يمّران باوقات وصفتها بـ “الجحيم”.

وتأتي تصريحات “أرييتا” بعد أيام قليلة من تقديم أمير ويلز تحديثاً صحيّاً موجزاً، عن زوجته ” كيت” خلال زيارة قام بها مؤخّراً إلى إنجلترا، وذلك أثناء زيارته لمركز جديد متخصّص بمساعدة الرجال الذين يعانون من أزمات إنتحارية في المنطقة، حيث كان “وليام” محاطاً بسيدتَين سألتاه عن صحّة زوجته. فأجاب بإختصار: “كل شيء على ما يرام”.

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نذكر ان “كيت” أعلنت في ٢٢ آذار/مارس الفائت، عن تشخيص إصابتها بالسرطان. بعد ان خضعت لعملية جراحية في البطن ما دفعها للإبتعاد عن واجباتها الرسمية لفترة من الزمن بهدف العلاج.

تجدُر الإشارة ان قصر “كنسينغتون” شارك منذ أيام قليلة صورة بالأبيض والأسود من حفل زفاف وليام وكيت وذلك إحتفالاً بذكرى زواجهما الثالث عشر.