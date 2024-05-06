حمادة هلال يكشف كواليس مشاركة إبنه في “المداح 4” وسرّ أغنية التتر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استضاف الاعلامي عمرو اديب النجم حمادة هلال وفريق عمل مسلسل “المداح 4″، وشهد اللقاء الكثير من المواقف الطريفة والكشف عن كواليس التصوير.

وروى الفنان المصري قصة انضمام إبنه يوسف للمسلسل، وقال: “كنت عمال أسأل استاذ احمد مين يعمل الدور دة أتاري يوسف قرا الورق من ورايا ولقى دور داوود وقالي إنه عايزه قلتله يا حبيبي مينفعش، وبعدها لقيته بيبكي في غرفته، قلتله خلاص اهدأ أنا هقول لأستاذ أحمد سمير فرج المخرج يشوفك لو وافق هنشتغل لو موافقش خلاص. قالي موافق. والأستاذ أحمد قالي تمام”، وبالفعل شارك الطفل في العمل بشخصية إبن الشيخ صابر في “المداح أسطورة العودة”.

وعن تتر المسلسل، كشف النجم المصري أن “اغنية “لقيناك حابس” جبنا صوت من أصوات زمان صوت فلكلوري، وركبنا كلام الأغنية على الصوت بالذكاء الاصطناعي والست اللي بتغني غير موجودة في الحقيقة خالص”.

واشار إلى انه “مش عارفين هنقدم جزء خامس من مسلسل المداح، ولسه بنشوف الأمور والورق والأحداث اللي ممكن تتعمل في هذه الحالة”.

وتابع: “لم يكن في الحسبان عمل أجزاء جديدة للمسلسل بعد الجزء الأول، والأحداث التي تمت في المسلسل كانت سبباً قوياً في تنفيذ أجزاء أخرى للعمل”.