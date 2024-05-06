كريم فهمي يعلق على طلاق شقيقه.. وهذا ما قاله عن غيرة أحمد العوضي منه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحدث النجم كريم فهمي عن الكثير من المواضيع الخاصة والفنية خلال لقائه في برنامج “كتاب الشهرة”، وأحدث اللقاء ضجة كبيرة على السوشيال ميديا.

ردّ كريم خلال اللقاء على الشائعات المنتشرة حول تسببه هو وزوجته دانيا البنوي في طلاق شقيقه أحمد فهمي من زوجته الثالثة الفنانة هنا الزاهد، وقال: “لا أحب الحديث عن أي شخص يخصنا أو كان يخصنا، مش من الصح إني أطلع وأتكلم عليه في برنامج، كانت تخص أخي، لم نضعط على أحمد فهمي سواء في الزواج من هنا أو من طلاقه منها”.

وعن الخلافات مع هنا، قال: “لا أريد الحديث عن الأمر سواء سلبا أو إيجابا، الجميع يعلم إن كان هناك خلافات بيننا، وعشان اتكلم في الحاجات دي وأقول إني مش غلطان، هاضطر اتكلم عن حد دخل بيتنا ويخصنا، ودا مش من طبعتي، لم ولن نتدخل أنا ودانيا غير في الصلح وفي الخير”.

وحول غيرة النجم أحمد العوضي منه بسبب مسلسل “ونحب تاني ليه” الذي شاركت فيه النجمة ياسمين عبد العزيز، قال: “أحمد صاحبي وأخويا وكان بيجلنا التصوير، هو رجل لطيف معرفش كان بيغير ولا لأ بس هو فنان كبير وفاهم الشغلانة بتاعتنا وفي الأول والآخر بجد ياسمين عبد العزيز أختي، هي سيدة جميلة وفنانة جميلة وشكلها جميل لكن هي جدعة”.

وكشف الفنان المصري ايضاً إنه شارك في برنامج “رامز تحت الصفر” بسبب المال، وقال: “لما شاركت في برنامج رامز جلال كنت عارف المقلب بس مش منهم من زملاء راحوا البرنامج، رحت عشان الفلوس إيه المشكلة، بيدفع كويس، بس مش فاكر أخدت قد إيه”.