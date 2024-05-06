نادر حمدي يرزق بطفلة ويختار لها هذا الإسم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رزق الفنان نادر حمدي بطفله الثاني، من زوجته المنتجة سارة حسني، واعلن عن الأمر بصورة عفوية من داخل المستشفى.

وشارك الفنان نادر حمدي جمهوره فرحته على مواقع التواصل الإجتماعي من خلال صورة حرص على إخفاء ملامح الطفلة بالإيموجي، كاشفاً عن الإسم الذي إختاره لطفلته وهو “كنز”.

وارفق الصورة العفوية بتعليق كتب فيه: “الحمدلله على تمام النعمة واكتمال المنة، رزقت بأحلى بنت، كنز ولله الحمد من قبل ومن بعد”.

تفاعل الجمهور والنجوم مع الخبر السعيد وانهالت على حمدي المباركات، وتمنوا للطفلة ووالدتها دوام الصحة والعافية.