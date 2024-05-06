بالصور- الملكة رانيا تتألق بإطلالة كلاسيكية راقية في أحدث ظهور لها

ميرنا وليد - بيروت - تداول ناشطون عبر الإنترنت مجموعة صور للملكة رانيا، من أحدث إطلالتها خلال لقاء تلفزيوني لها، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة للغاية. وتألقت الملكة رانيا بإطلالة راقية بالأسود، إذ اختارت سروالاً واسعاً، تميز بزرين ذهبيين بارزين عند الخصر، من "Louis Vuitton"، يبلغ سعره 15900 $.

ونسقت الملكة رانيا مع السروال، قميص باللونين الححكلي والأيود، جاء بتفصيل الثنيات والتقليم، ومشبوك عند الكتف. كما تزينت كمي القميص بربطة معقودة عد المعصم، وهو من تصميم إديلينا جويس، يبلغ سعرها $140.00.

وأكملت الملكة رانيا إطلالتها بحقيبة يد باللون الأسود المبطن، من "Bottega Veneta" يبلغ سعرها $4,000

وانتعلت الملكة رانيا حذاء بكعب عال باللون الأبيض من "Jimmy Choo" يصل سعرها إلى595 يورو.

ومن الناحية الجمالية، تركت الملكة رانيا شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة أنيقة، وطبقت مكاياجا ناعماً أبرز ملامحها الجميلة.



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