أسبوع حافل لقصور الثقافة.. إطلاق ملتقى الجنوب فى «الشلاتين» والاحتفال بعيد القيامة وشم النسيم

ياسر رشاد - القاهرة - تحفل الأجندة الأسبوعية للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بمجموعة ثرية من الفعاليات الثقافية والفنية، حتى الخميس المقبل 9 مايو، فى إطار برامج وزارة الثقافة.

حيث تطلق الهيئة فعاليات «ملتقى الجنوب الأول للرسم والتصوير» بمدن محافظة البحر الأحمر «الشلاتين وأبو رماد وحلايب»، فى الفترة من 6 وحتى 16 مايو بمشاركة 15 فنانًا وفنانة، ويأتى الملتقى استمرارًا لاختيار بيئات مصرية متنوعة لإنتاج أعمال فنية تعبر عن ثراء هذه البيئات ودعما للحراك الفنى.

واستمرارًا لفعاليات الفنون التشكيلية والحرفية تواصل الهيئة الورش المنفذة فى مجال إعادة تدوير المخلفات بعدد من المحافظات منها الأقصر، أسوان، كفر الشيخ، البحيرة، والبحر الأحمر، حتى الأسبوع الثالث من الشهر الجارى.

ومن أبرز فعاليات الهيئة الحفل المقامة بمناسبة عيد القيامة المجيد يوم الأربعاء المقبل على مسرح السامر بالعجوزة، فى تمام الثامنة مساءً، ويشارك به فريق كورال «أغابي»، ويتضمن مجموعة من الترانيم، والمدائح بمصاحبة الألحان القبطية.

واحتفالًا بشم النسيم وأعياد الربيع تنظم الهيئة عددًا من الفعاليات منها الحفل المقام بقصر ثقافة «تحيا مصر» بحى الأسمرات بالقاهرة غدًا الأحد، بجانب حفل آخر تحييه فرقة «الأنفوشي» للإيقاعات الشرقية، بمحافظة مطروح غدا الاثنين فى السابعة مساءً بالنادى الاجتماعى.

وتستمر العروض المسرحية المقدمة مجانًا للجمهور خلال الموسم الحالي، حيث تقدم الهيئة 13 عرضًا مسرحيًا مجانيًا بمحافظات القاهرة والجيزة والفيوم، تستكمل بها عروض إقليم القاهرة الثقافى وتستمر حتى 17 مايو، بخلاف عروض المسرح بعدة محافظات أخرى على مدار الأسبوع ومنها الدقهلية، البحيرة، الغربية، أسيوط، دمياط، والمنيا.

وتواصل هيئة قصور الثقافة عرض فيلم «السرب» الذى يتناول بطولات القوات المسلحة المصرية، فى 15 دار عرض فى 14 محافظة، فى حفلات تبدأ من 10 صباحا، حتى 12 منتصف الليل، بسعر مخفض وموحد للتذكرة 40 جنيهًا، هذا بجانب نشاط سينما الطفل بالمحافظات.

واستمرارا للاحتفال بعيد العمال تقيم الهيئة خلال الأسبوع مجموعة من الحفلات بعدد من المصانع بمحافظتى الوادى الجديد وأسيوط، بالإضافة إلى اللقاءات التثقيفية والعروض الفنية بعدة محافظات أخرى على مدار الأسبوع تقديرًا لجهود العمال وإبراز دورهم الكبير فى التنمية الشاملة.

ملتقى «أهل مصر» بدمياط والاحتفال بالعيد القومى للمحافظة

وفى محافظة دمياط تختتم قصور الثقافة، الأربعاء المقبل، الملتقى السادس عشر لشباب المحافظات الحدودية، الذى تنظمه ضمن مشروع «أهل مصر» بقصر ثقافة فارسكور، تحت شعار «يهمنا الإنسان»، بمشاركة 130 شابًا وفتاة من المحافظات الحدودية بهدف الدمج بينهم وتعزيز الانتماء واكتشاف الموهوبين وتأهيل الشباب وتوظيف طاقاتهم الإبداعية لبدء مشروعاتهم الصغيرة.

وتشهد المحافظة عددًا من الفعاليات الثقافية بمناسبة الاحتفال بعيدها القومي، والذى يحتفل به فى 8 مايو من كل عام، وهو التاريخ الذى يوافق تصدى أهالى دمياط للصليبيين وهزيمتهم عام 1260م.

وتحفل الأجندة بعدد من الحلقات البحثية والأمسيات لكبار الشعراء والأدباء، إلى جانب الورش الأدبية، واللقاءات التثقيفية التى تتناول موضوعات ونقاشات حول عدد من القضايا المتنوعة.