شكرا لقرائتكم خبر عن دوا ليبا تتحول إلى ناقدة موسيقية لشرح المعركة بين كندريك لامار ودريك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت النجمة العالمية دوا ليبا في الحلقة الأخيرة من برنامج SNL مع كل من ميكي داي وهايدي جاردنر وديفون ووكر، مقدمي البرنامج لمحاولات شرح المعركة الموسيقية التي نشبت بين كل من المطرب العالمي كندريك لامار والمطرب العالمي دريك.

وانغمست دوا ليبا في شرح موسيقى الراب الساخنة بين دريك وكندريك لامار في برنامج Saturday Night Live، ولعبت دور الناقد الثقافي وظهرت أمام لوحة بيضاء مُلصقة بصور مغنيي الراب وخيوط تربط ملاحظات مثل "مقاس الحذاء" و"قدم" و"OVO".

وشرحت ليبا بعضًا من لغة دريك العامية الكندية وكيف أنه يستوحي طريقته من المطرب العالمي توباك شاكور موسيقى الراب، وسلط كل من مقدمي البرنامج الضوء على مقتطفات من وجوه دريك ولامار، واتفق الجميع على أن لامار قد اكتسب اليد العليا والكلمة الأخيرة من خلال كلماته الحارقة بشكل خاص حول إخفاء دريك لابنته السرية عن أعين الجمهور.

وهيمنت مقطوعات دريك ولامار المتناقضة على وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما في آخر 36 ساعة عندما أصدر لامار ثلاث أغنيات تستهدف دريك، وأصبحت الأمور شخصية حيث تبادل الاثنان الانتقادات اللاذعة حول عائلاتهما وحياتهما الشخصية.