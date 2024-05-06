شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات فيلم شقو تصل إلى 62 مليون جنيه في شباك التذاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم شقو بطولة الفنان عمرو يوسف أمس السبت إيرادات وصلت إلى 865 ألفًا و545 جنيه، ليقترب من تحقيق 62 مليون جنيه منذ عرضه في السينمات بعيد الفطر.

فيلم شقو بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربينى، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبو الحسن، جميل برسوم، حنان يوسف، مع ظهور خاص للفنانة يسرا وضيف الشرف أحمد فهمى ومن تأليف وسام صبرى، ومن إخراج كريم السبكي.

فيلم شقو مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ"تشاك هوجان"، وتدور أحداثه فى إطار أكشن تشويقى لا يخلو من الرومانسية والكوميديا، حول مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون، يمارسون أعمالاً إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى، لكن تقودهم أعمالهم غير المشروعة إلى أزمات كبيرة، وتحدث وراءها تبعات خطيرة.

وتشهد دور العرض السينمائية المختلفة منافسة 5 أفلام هى: "شقو"، و"فاصل من اللحظات اللذيذة" بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد ومحمد ثروت وإخراج أحمد الجندى، وفيلم "عالماشى" بطولة على ربيع، آية سماحة، ومحمد رضوان وإخراج محمد الخبيرى، و"أسود ملون" بطولة بيومى فؤاد، رنا رئيس، محمد كيلانى، أحمد فتحى، وميس حمدان، حسين البلاسى، وفيلم السرب بطولة أحمد السقا.