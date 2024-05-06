شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Godzilla x Kong يقترب من 8 ملايين جنيه في شباك التذاكر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فيلم الفانتازيا والحركة Godzilla x Kong: The New Empire إيرادات اقتربت من 8 ملايين جنيه في شباك التذاكر المصرى وذلك خلال 3 أسابيع عرض، حيث انطلق الفيلم في دور العرض المصرية يوم 17 أبريل الماضى، وفى شباك التذاكر العالمى اقترب الفيلم من تحقيق 600 مليون دولار بعد يوم 29 مارس الماضى.

ويدور فيلم Godzilla x Kong: The New Empire حول تصادم اثنين من العمالقة القدماء، جودزيلا وكونج، في معركة ملحمية بينما يكشف البشر عن أصولهم المتشابكة وارتباطهم بألغاز جزيرة الجمجمة.

ويمثل العمل الجزء الثاني من فيلم Godzilla vs Kong الذي عُرض في السينمات عام 2021، وحقق نجاحًا ملحوظًا وقتها، وجمع إيرادات 470 مليون دولار في العالم، وانقسمت إيراداته وقتها إلى 100 مليون دولار في الولايات المتحدة و370 مليون دولار حول العالم.

Godzilla vs kong تكلفت ميزانية إنتاجه ضخمة وصلت إلى حوالي 200 مليون دولار، وأخرجه آدم وينجارد نفس مخرج الجزء الثاني، وتدور أحداثه حول مجموعة من المشاحنات والحرب المحتومة بين جودزيلا وكونج التي تهدد استقرار العالم.