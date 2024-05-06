شكرا لقرائتكم خبر عن هشام ماجد يبدأ تصوير "إكس مراتى" بعد نجاح "فاصل من اللحظات اللذيذة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الفنان هشام ماجد تصوير أحدث أفلامه "إكس مراتي" بالتزامن مع نجاح فيلمه الذى يعرض حاليًا فاصل من اللحظات اللذيذة، وذلك مع اقتراب الأخير من الوصول لـ 50 مليون جنيه إيرادات بعدما تم طرحه في موسم عيد الفطر.

هشام ماجد وبمجرد نجاح الفيلم بدأ الأسبوع الماضى تصوير فيلم "إكس مراتي" الذى يضم إلى جانب هشام ماجد كلاً من محمد ممدوح، أمينة خليل.

فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومى فؤاد، الطفل جان رامز، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف شريف نجيب، وجورج عزمى، وإخراج أحمد الجندى، وإنتاج أحمد السبكى.

الفيلم تدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى مع الفانتازيا الخيالية، حول هشام ماجد الذي يجسّد شخصية مهندس معماري، والمتزوج من هنا الزاهد، ولديهما ابن ويعيشان معاً حياة تعيسة، ويأتي لهما مخترع بأن هناك نسخاً أخرى منهما في أكوانٍ أخرى؛ مما يجعلهما يعيدان التفكير في علاقتهما التي تتحول من تعيسة إلى سعيدة.

ويجتمع هشام ماجد وهنا الزاهد في فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" للمرة الثانية في السينما، حيث ينتظر الثنائي عرض فيلم "بضع ساعات في يوم ما" المأخوذ من رواية تحمل نفس الاسم، والذي تم الانتهاء من تصويره منذ فترة، وتشهد أحداثه مجموعة من القصص الرومانسية، وتدور قصة رومانسية بين هشام ماجد وهنا الزاهد.

ويشهد موسم عيد الفطر السينمائى 2024 منافسة 4 أفلام هي "فاصل من اللحظات اللذيذة"، "شقو" بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربينى، أمينة خليل وإخراج كريم السبكى، "عالماشي" بطولة علي ربيع، آية سماحة، ومحمد رضوان وإخراج محمد الخبيري، و"أسود ملون" بطولة بيومي فؤاد، رنا رئيس، محمد كيلاني، أحمد فتحي، وميس حمدان وإخر اج حسين البلاسي