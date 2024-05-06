شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد ماجدة.. تعرف على اسمها الحقيقى وبدايتها أمام إسماعيل ياسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الإثنين الموافق 6 مايو مع ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي، وتحديدًا عام 1931 حينما ولدت فى مدينة طنطا بالغربية، وربما لا يعرف كثيرون أن اسمها الحقيقى هو عفاف علي كامل أحمد عبد الرحمن الصباحي.

وقد كان يعمل والدها موظفاً في وزارة المواصلات، ثم أكملت دراستها في طنطا حتى حصلت على بكالوريا فرنسية.

أحببت الفنانة ماجدة التمثيل منذ الصغر وبدأت مشوارها الفني منذ أن كان عمرها 5 أعوام فقط، وقد كان ظهورها الأول أمام الراحل اسماعيل يس في فيلم حمل اسم "الناصح" عام 1949، بعدها توالت مشاركاتها في الأعمال الفنية أمام كبار النجوم، وربما كان محطتها الأبرز فيلم “المراهقات” مع رشدي أباظة، و"الحقيقة العارية” مع إيهاب نافع وشكري سرحان.

وصل رصيد أعمالها الفنية إلى أكثر من 80 فيلم، من بينهم أحد أهم أفلامها وهو فيلم جميلة بوحريد عن المناضلة الجزائرية الشهيرة، وقد تزوجت ماجدة من الفنان إيهاب نافع في عام 1963، وقدمته ماجدة معها في السينما خلال فيلم "الحقيقة العارية" وكان أول تجربة له التمثيل.