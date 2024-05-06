شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبده يعلن إصابته بمرض السرطان وتلقيه العلاج في باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الحزن أصابت الوسط الفني وجمهور الوطن العربي بعد خبر إصابة الفنان محمد عبده بمرض السرطان، وتلقيه للعلاج في باريس، وذلك من خلال محادثة صوتية دارت بينه وبين الأمير الراحل بدر بن عبد المحسن، وذلك نقلاً عن قناة العربية.

وقال فنان العرب محمد عبده: "يا حبيبي يا بدر يا رفيق الدرب ورفيق العمر الوافي والحبيب، اللي شكلنا عريضة المملكة العربية السعودية، وأشكالها الغنائية الجميلة، وطلعنا بكلمات مفهومة في كل مكان، ودى حاجة كبيرة جدًا، إيش تاخد أنت كيمياوي، وأنا أخد كيمياوي كمان في باريس".

وتابع محمد عبده باكيًا: "أنا باخد كيمياوي كمان يا حبيبي، الله معنا"، من محبة الله فينا، الله يراعك ويرعانى ويراعي كل إنسان وكل بني آدم خدم بلده زينا".

ورد عليه الأمير بدر بن عبد المحسن: "حبيبي يا محمد، وعشانك أنا عارف أنك أقوى من أي حاجة، وأنا وأنت بإذن الله في الطريق للشفاء ومتأكد أننا سنكون أفضل، وأنت إنسان مش عادي، أنت مريت بالعديد من الأمور الصعبة، وواثق أنك ستشفى وهنعمل أغانى سوا".