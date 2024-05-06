شكرا لقرائتكم خبر عن رامي صبري ومسلم يحييان حفلاً غنائيًا ضمن مشروع ليالي.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي النجم رامي صبري اليوم حفلاً غنائيًا ضخمًا ضمن مشروع حفلات ليالي مصر التي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بمناسبة أعياد الربيع وشم النسيم، برفقة مطرب المهرجانات مسلم، وذلك بمدينة العبور.

ومن المقرر أن يقدم رامي صبري ومسلم العديد من أشهر الأغاني التي يتفاعل معها الجمهور، فضلاً عن إتاحة تذاكر الحفل عبر موقع "تذكرتي" الإلكتروني.





"ليالي مصر،" هو مشروع أطلقته شركتي "المتحدة برودكشن" و"تذكرتي" خلال أعياد الربيع وشم النسيم برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو يتضمن مجموعة من الفاعليات الترفيهية والحفلات يتم تنظيمها لأول مرة في عدد كبير من المحافظات.

وتأتي ليالي مصر في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للحفاظ على الريادة المصرية في الفن والثقافة لتصل الرساله لكل ربوع مصر إلي جانب الترويج للكثير من المحافظات كمقاصد للسياحة الداخلية من خلال تنظيم الحفلات فيها.