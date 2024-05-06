“هيئة الترفيه” تدعو منشآت “المدن الترفيهية” و”مراكز الترفيه” إلى تصحيح وضعها النظامي قبل ٣١ يوليو المقبل

تدعو الهيئة العامة للترفيه كافة المنشآت الترفيهية الواقعة ضمن اختصاصها، بما في ذلك “المدن الترفيهية” و”مراكز الترفيه”، إلى الالتزام بالأنظمة واللوائح الصادرة عنها والحصول على التراخيص اللازمة للنشاط قبل الموعد النهائي المحدد في ٣١ يوليو ٢٠٢٤م.

ويأتي هذا انطلاقاً من دور الهيئة في رفع مستوى جودة الخدمات الترفيهية في المملكة، وكخطوة أساسية لضمان تقديم تجارب ترفيهية آمنة وممتعة للزوار ولتعزيز مكانة المملكة كوجهة ترفيهية رائدة.

وفي هذا الإطار، تحث الهيئة جميع المنشآت العاملة في القطاع على الإسراع في تصحيح وضعهم النظامي من خلال تقديم طلبات الترخيص عبر منصة “بوابة الترفيه” الإلكترونية.

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وتؤكد الهيئة على ضرورة إكمال عملية الترخيص أو تجديد التراخيص المنتهية، قبل الموعد النهائي، لتجنب أي مخالفات قد تنشأ عن ذلك والتأثير على استمرارية الأعمال، كما ستعمل الهيئة على تقديم كل الدعم اللازم للمنشآت لإتمام هذه العملية بسلاسة، بهدف تحقيق رؤيتنا المشتركة في تطوير قطاع الترفيه.