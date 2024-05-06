قرار صادم ضد المسلسل التركي “المتوحِّش”

أعلنت قناة “NOW” التركية عن تغيير موعد عرض مسلسل “المتوحِّش” وذلك لإعطائه فرصة جديدة بعد إنخفاض نسب مشاهدته بشكل كبير خلال الأسابيع الماضية.

طرأ هذا التغيير المفاجىء على موعد عرض المسلسل، بعد ان شكّل قرار قناة “NOW” بإيقافه نهائياً صدمة كبيرة لمتابعي العمل، ما دفعهم الى التعبير عن غضبهم على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث طالبوا القناة بإعادة النظر في قرارها وإعطاء المسلسل فرصة اخرى.

وتلبية لطلب الجمهور وأملاً منها في ارتفاع نسبة المشاهدة قامت قناة “Now” بتغيير موعد عرض المسلسل من يوم الثلاثاء الى يوم السبت من كل أسبوع.

كما قرّرت القناة أنه في حال ارتفاع نسبة المشاهدة فسوف يستمر المسلسل وهناك إحتمال ان يتجدّد الى موسم جديد. لكن في حال حاز على نسبة مشاهدة متدّنية فإن القناة ستقوم بإيقافه على الفور.

تجدّر الإشارة، الى أنه ومع الإعلان عن تغيير يوم عرض المسلسل، قام احد الصحفيين المشهورين في تركيا بالتصريح ان مسلسل “المتوحش” سيتوقف رسمياً وان أبطاله بدؤوا فعلياً بإجراء لقاءات من أجل الموسم القادم واتفقوا على بطولة اعمال أخرى جديدة .

نشير ان العمل يعرض على قناة mbc١ وعلى منصة شاهد ويحقق نجاحا خلال عرضه.

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تدور احداث مسلسل “المتوحش” حول يامان علي الذي تم إختطافه وهو طفل صغير، مما يجعله يعيش العديد من الصعوبات، ثم يلتقي بشخصين يغيّران حياته ويساعدانه على التعرف الى عائلته الحقيقية. المسلسل من بطولة خالد ساري، وسيماي بارلاس و دولوناي سويسرت.