تامر هجرس يستكمل تصوير مشاهده في فيلم "جوازة توكسيك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

يستكمل الفنان تامر هجرس تصوير مشاهده ضمن أحداث فيلم "جوازة توكسيك" بمنطقة سوما باي بالغردقة.

وعن الشخصية التي يجسدها خلال العمل قال تامر هجرس في تصريحات صحفية: "أقوم بدور ملياردير يعيش بالغردقة، لديه ابنة ستتزوج من ابن الفنان بيومي فؤاد خلال الأحداث".

واستكمل: "المفارقة الكوميدية ستحدث هنا بسبب أن عائله بيومي فؤاد متحفظة جداً، بينما عائلتي منفتحة للغاية، مما يُسبب العديد من المواقف المضحكة، وهناك دويتو كوميدي فيما بيني وبين بيومي فؤاد خلال أحداث العمل".

وأكد الفنان تامر هجرس أنه أوشك على الإنتهاء من تصوير الفيلم، ويتبقى له 10 أيام تصوير فقط، بعدها سيتم إجراء مراحل المونتاج الخاصة بالعمل تمهيداً لعرضه.

فيلم "جوازة توكسيك" بطولة: تامر هجرس، ليلى علوي، بيومي فؤاد، ومن تأليف لؤب السيد، وإخراج محمود كريم.