ليلى علوي تقضي عطلة شم النسيم مع ابنها خالد أمام البحر.. (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

احتفلت الفنانة ليلى علوي، بأعياد الربيع، وقضاء عطلة شم النسيم.

ونشرت ليلى علوي صورًا وهي تحتفل بإجازة شم النسيم مع ابنها خالد أمام البحر، عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "شم النسيم سعيد للجميع".

وتألقت ليلى علوي في الصور وظهرت بإطلالة وردية زاهية أمام البحر.

وتشارك ليلى علوي في فيلم جوازة توكسيك من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، ومن بطولة بيومي فؤاد، تامر هجرس، هيدي كرم، محمد أنور، ملك قورة، نورين أبو سعدة، فاروق قنديل، وغيرهم، والعمل من تأليف لؤي السيد، محمود كريم، والمقرر عرضه في السينمات قريبًا.

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