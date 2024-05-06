حكيم يتألق في ليالي مصر ويؤكد الفكرة جذابة ومتميزة

ياسر رشاد - القاهرة - ليالي مصر فكرة مميزة ومبهجة قدمتها الدولة لسعادة المصريين في موسم الأعياد الحالي ويشارك بحفلات عدد كبير من المطربين على رأسهم النجم حكيم الذي افتتح الحفلات وقدم حفلا مبهجا بمدينة شبين كعادته وأسعد جمهوره الذي توافد بالآلاف للاستمتاع بأغاني حكيم وإبداعه وتميزه في حفلاته.



حكيم أعرب عن سعادته بالفكرة التي تتزامن مع أعياد الربيع وعيد القيامة وهي فترة يعيش فيها المصريين بالكامل فرحة الأعياد وبهجة الاحتفالات لذا حقق الحفل نجاحا كبيرا.

حكيم



وأشار حكيم ان تقديم الحفلات في عدد كبير من المحافظات يؤكد رغبة الدولة في إسعاد المصريين والوصول لهم في كل مكان لزيادة البهجة والفرحة بالأعياد،والشركة المتحدة تسعي لتقديم إبداع خاص للمصريين ولذلك اشكرها علي خططها الطموحة للنهوض بالفن ".