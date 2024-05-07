طرح برومو فيلم "بنقدر ظروفك" لأحمد الفيشاوي

ياسر رشاد - القاهرة - طرحت الشركة المنتجة لفيلم “بنقدر ظروفك”، والذي يقوم ببطولته الفنان أحمد الفيشاوي، وذلك استعدادًا لعرضه في دور العرض السينمائي يوم 22 مايو الجاري.

برومو فيلم بنقدر ظروفك

ويعود أحمد الفيشاوي للجمهور بفيلم بنقدر ظروفك بعد فيلمه الأخير عادل مش عادل مع شيري عادل والذي عرض يوم 24 يناير الماضي.

تدور قصة الفيلم حول تساؤل مضمونه؛ “هل يصمد الحب في قلبي حسن وملك اللذان يعيشان في حارة فقيرة، فهل يصمد الحب في هذه الأجواء أم تطيح به مصاعب الحياة وتقلباتها ومؤامرات البشر.

فيلم "بنقدر ظروفك" بطولة الفنانين أحمد الفيشاوي ونسرين طافش ومي سليم ومحمد محمود وعارفة عبدالرسول ومحمود حافظ وطاهر أبو ليلة ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي وإبرام سمير، ومن تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم.