أهل مصر .. دوري ثقافي لشباب ملتقى المحافظات الحدودية في دمياط

ياسر رشاد - القاهرة -

أهل مصر .. تتوالى فعاليات الملتقى الثقافي السادس عشر لشباب المحافظات الحدودية، ضمن مشروع "أهل مصر" بمحافظة دمياط، المقام برعاية د. نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تحت شعار "يهمنا الإنسان"، بمشاركة 130 شابا وفتاة، حتى يوم 8 مايو الحالي.

وبدأ اليوم السادس من الملتقى مع الدوري الثقافي بالمدينة الشبابية برأس البر، أداره أحمد يسري مدير عام ثقافة الشباب والعمال والمشرف التنفيذي للملتقى، وتضمن مجموعة من الأسئلة المتنوعة في مجالات السينما، الرياضة، المسرح، التاريخ، الفن، الجغرافيا والأدب وغيرها بهدف بث روح التنافس الإيجابي بين المشاركين.

وشهد الدوري الثقافي عدة جولات بين شباب محافظات شمال سيناء، جنوب سيناء، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، مطروح، والقاهرة، انتهت بفوز محافظة البحر الأحمر.

من ناحية أخرى استمرت فعاليات الورش الحرفية التي ينظمها الملتقى بقصر ثقافة فارسكور، وكانت البداية مع ورشة "الأركت" قام خلالها المدرب أيمن السعدني بتدريب الشباب على أعمال الرش والتلوين للقطع الخشبية الخاصة بلعبة الشطرنج.

وقامت الفنانة نسرين مجدي بتدريب المشاركات خلال ورشة "الحلي" على تصميم إكسسوارات متنوعة بالخرز الملون والنحاس.

فيما عرفت المدربة أسماء خميس المشاركات خلال ورشة "المشغولات الجلدية" على طريقة استخدام الإبرة بشكل صحيح لعدم إتلاف الجلد المستخدم.

ومن المقرر أن يشهد غدا الثلاثاء عدة تدريبات استعدادا لحفل ختام الأسبوع الثقافي المقام بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وتنظمه الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال، بالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج وفرع ثقافة دمياط برئاسة د. فادي سلامة.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية "المرأة والشباب والأطفال" وينفذ ضمن البرنامج الرئاسي، الذي يهدف لتشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين، وتحقيق العدالة الثقافية.