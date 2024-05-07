الخميس.. إيزيس الدولي لمسرح المرأة يعلن تفاصيل دورته الثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يعقد مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة مؤتمرا صحفيا في السادسة مساء الخميس المقبل في المجلس الأعلى للثقافة للإعلان عن تفاصيل دورته الثانية المنتظر إقامتها في القاهرة خلال الفترة من ١٦ وحتى ٢٢ مايو الجاري.

يحضر المؤتمر الصحفي الفنانة إلهام شاهين الرئيس الشرفي للدورة الثانية من مهرجان إيزيس وعدد من أعضاء مجلس أمناء المهرجان، الذي يضم الفنان فتحى عبدالوهاب، السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والروائية والنائبة البرلمانية ضحى عاصي والإعلامية مشيرة موسى والناقدة عبلة الرويني والمخرج سعيد قابيل والمخرج د.محمود أبو دومة والمخرج أحمد العطار والفنانة رانيا يحيى عميد المعهد العالي للنقد الفني، ود.أمل جمال وكيل وزارة الشباب والرياضة سابقا واستشاري مناحي الحياة بمؤسسة مصر الخير، والكاتب الصحفى محمد عبدالرحمن.

وتقول الممثلة والمخرجة عبير لطفى رئيس المهرجان إن الدورة الثانية تحمل اسم الفنانة العظيمة الراحلة عايدة عبدالعزيز ويشاركنا نجلها شريف أحمد عبدالحليم الاحتفاء بها كما تشهد أيضا تكريم خمس شخصيات مسرحية مهمة من مصر والوطن العربي سيتم الإعلان عنهم خلال المؤتمر الصحفي.

تترأس مهرجان إيزيس الممثلة والمخرجة عبير لطفي، ومديرتا المهرجان المخرجة والكاتبة عبير على حزين والكاتبة والناقدة رشا عبد المنعم، والمديرة التنفيذية منى شاهين، وتنظم المهرجان مؤسسة جارة القمر وهي مؤسسة ثقافية غير ربحية، وتدعمه وزارة الثقافة بالشراكة مع المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة ووزارة الشباب والرياضة، وعدد من المراكز والمؤسسات منها هيئة تنشيط السياحة وقطاع شئون الإنتاج الثقافي وصندوق التنمية الثقافية والمجلس الأعلى للثقافة وستوديو عماد الدين وكلتوجراف والمركز الثقافي النمساوي، وسامي أمين، والمركز الثقافي الفرنسي.