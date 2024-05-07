نرمين الفقي تتناول الفسيخ والرنجة في شم النسيم.. والجمهور يعلق: "صحة وعافية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة نرمين الفقي جمهورها صورة جديدة لها أثناء قضاء عيد شم النسيم، بصحبة الأصدقاء والمقربين منها.

ونشرت نرمين الفقي صورة لها أثناء تناول الفسيخ والرنجة عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "بناكل رنجة وفسيخ يوم تحفة كل عيد وكلنا طيبين".

وعلق جمهور نرمين الفقي على الصور، كالتالي: "ملكة قلبي"، "كل سنة وحضرتك طيبة وبصحة وعافية"، "كل سنة وأنتم طيبين ومتجمعين في الخير"، "صحة وعافية إن شاء الله"، "كل سنة وأنتي زي القمر وطيبة".

جدير بالذكر أن كانت آخر أعمال الفنانة نرمين الفقي مسلسل محارب، الذي عرض في رمضان 2024، بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، محمود الليثي.

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