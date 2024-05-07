تامر حسني وبسمة بوسيل معًا في حفل تخرج تاليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حرص الفنان تامر حسني على حضور حفل تخرج ابنته "تاليا" بصحبة طليقته بسمة بوسيل وكشف عن مقطع فيديو خلال تواجدهما بالعرض الخاص في حفل التخرج عبر حسابه الرسمي على "انستجرام".

وأوضح "تامر" بالفيديو مشاركة تاليا في عرض مسرحي بمناسبة التخرج، وظهر وهو يقوم بتصوير العرض وبجانبه "بسمة" التي حرصت أيضًا على تسجيله، وعل ق: "حبيبتي ربنا يحفظك انتي وكل أصحابك في المدرسة بجد عرض هايل من حفلة التخرج، يا رب أشوفك انتي واختك وأخوكي وانتوا بتحتفلوا بالتخرج من الجامعة وتفرحوا بابا وماما، ربنا يحفظكم جميعًا ويحفظ كل أولادكم وأخواتكم يا رب".

وعلى الرغم من انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل بشكل رسمي في شهر أبريل 2023، إلا أن تامر يحرص دائمًا على التواجد بالعديد من المناسبات الاجتماعية التي تجمع طليقته وأولاده تاليا وأمايا وآدم.

يذكر أن تامر حسني أحيا مؤخرًا حفلًا غنائيًا في العين السخنة وسط حضور جماهيري ضخم.

اقرأ أيضا:

متحدث الموسيقيين يكشف لـ "الخليج 365" موقف النقابة بعد القبض على عصام صاصا

نشوى مصطفى تكشف أسباب غيابها عن الدراما لمدة 10 سنوات