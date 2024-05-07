يسرا تحتفل بالربيع ولقاء الخميسي تتألق بالأبيض.. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

موقع الخليج 365 يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

بوسي

خطفت المطربة بوسي، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة ظهرت فيها مرتدية فستان قصير تزامنا مع احتفالات شم النسيم.

هند صبري

حرصت النجمة التونسية هند صبري، على مشاركة متابعيها صورًا جديدة على موقع "إنستجرام".

هاجر السراج

نشرت الفنانة هاجر السراج صورًا حديثة لها أمام البحر، عبر موقع إنستجرام، أثناء قضائها إجازة شم النسيم.

ليلى علوي

شاركت الفنانة ليلى علوي جمهورها احتفالها بأعياد الربيع، وقضاء عطلة شم النسيم رفقة ابنها خالد، من أمام البحر.

يسرا

شاركت الفنانة يسرا جمهورها ومتابعيها، أحدث ظهور لها بإطلالة ربيعية مبهجة، عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

داليا مصطفى

شاركت الفنانة داليا مصطفى، متابعيها عبر السوشيال ميديا مقطع فيديو من احتفالها بشم النسيم وظهرت فيه خلال تواجدها أمام البحر.

لقاء الخميسي

شاركت الفنانة لقاء الخميسي، جمهورها صورا جديدة، بفستان أبيض، في أحدث ظهور لها على "إنستجرام"

شيري عادل

شاركت الفنانة شيري عادل، جمهورها على موقع "إنستجرام"، بنشر صورة لها بفستان أسود أثناء قضائها إجازة شم النسيم.

مي سليم

شاركت الفنانة مي سليم، متابعيها عبر السوشيال ميديا صورا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها احتفالا بـ شم النسيم.

كارولين عزمي

شاركت الفنانة كارولين عزمي جمهورها صورة جديدة بإطلالة كاجول، في أحدث ظهور لها عبر موقع إنستجرام.