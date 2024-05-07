"معرفش أبقى لوحدي".. ياسمين عبدالعزيز تكشف موقفها من الزواج بعد طلاقها من أحمد العوضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تحدث الفنانة ياسمين عبدالعزيز، عن الزواج مرة أخرى بعد طلاقها من الفنان أحمد العوضي.

وقالت "عبدالعزيز" في لقائها ببرنامج"صاحبة السعادة"، تقديم الإعلامية إسعاد يونس، المذاع عبر فضائية "DMC"، مساء الإثنين: "أنا طول عمري متجوزة، أنا عمري ما كنت سنجل.. طول عمر اللي متجوز ده مايعرفش يبقى لوحده".

وأضافت: "من وأنا عندي 18 سنة لغاية ما اتجوزت وأنا عندي 20 سنة وأنا متجوزة، حتى لما أطلقت على طول اتجوزت أحمد العوضي.. عمري ما كنت سنجل".

وتابعت:"أنا بحب الحب.. أنا حبيبة ومعرفش أبقى لوحدي، بس أنا أعمل إيه في قلبي دلوقتي؟".

وأكملت: "أي حاجة يجيبها ربنا كويس وخير وأنا راضية، ربنا ما بيعملش حاجة وحشة، البني آدمين هما اللي بيعملوا كل حاجة وحشة ومؤذنين".

يذكر أن ياسمين عبدالعزيز، أعلنت عن طلاقها من أحمد العوضي، عبر حسابها في موقع "إنستجرام"، يوم 16 يناير، وكتبت: "تم الطلاق الرسمي، بيني وبين أحمد، وبيننا كل الاحترام والتقدير".





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