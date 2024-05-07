بـ" فسيخ ورنجة".. أشرف عبدالباقي يحتفل بشم النسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

احتفل الفنان أشرف عبدالباقي بـ شم النسيم على طريقته ونشر صورة أرشيفية من كواليس أحد أعماله وذلك عبر حسابه الرسمي على "انستجرام".

وظهر "أشرف" بالصورة وهو يتناول الفسيخ والرنجة وعلق عليها: "أيام الفسيخ الجميل والقميص الغريب".

وكانت آخر مشاركات الفنان أشرف عبدالباقي بمسلسل "جولة أخيرة" بطولة الفنان أحمد السقا وعرض على منصة "Amazon" مطلع العام الجاري وحقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة.

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