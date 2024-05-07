أبطال فيلم "شقو" ضيوف برنامج "معكم منى الشاذلي" الخميس المقبل.. فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، أبطال فيلم شقو، ضيوفا على برنامج "معكم"، المذاع على قناة "ON" الخميس المقبل.

ونشرت منى الشاذلي، برومو الحلقة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "الخميس.. أبطال فيلم شقو مع منى الشاذلي".

ومن المقرر أن يظهر في الحلقة كلًا من الفنانة يسرا، الفنان عمرو يوسف، والمخرج كريم السبكي.

فيلم شقو بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربينى، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبو الحسن، جميل برسوم، حنان يوسف، مع ظهور خاص للفنانة يسرا وضيف الشرف أحمد فهمى ومن تأليف وسام صبرى، ومن إخراج كريم السبكي.

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