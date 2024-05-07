أحمد العطار لـ "الخليج 365": "أنا من أول الناس اللي قدموا كليب من غير ألبوم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يعود الفنان أحمد العطار للساحة الغنائية بعد غياب سنوات، واشتهر "العطار" بتقديم عدد من الأغاني بفترة الألفينات وكان أشهرها أغنية "عندي بالدنيا" التي طرحها على طريقة الفيديو كليب وكانت سببًا في شهرة واسعة له في مصر والوطن العربي.

وغاب العطار لسنوات وسط تساؤلات جمهوره ومحبيه حول السبب وراء اختفائه، وتواصل "الخليج 365" مع الفنان أحمد العطار الذي كشف عن العديد من الكواليس الخاصة بمشاريعه الغنائية وعن اختفائه من الوسط الغنائي، وعودته مرة أخرى من خلال أسلوب مختلف.

وتحدث "العطار" عن السبب وراء ابتعاده عن الساحة الغنائية طوال السنوات الماضية، وعن رأيه في أغاني المهرجانات، إلى جانب دراسته الحرة للموسيقى وعن كون والده المطرب الراحل ماهر العطار ساعده في دخول الوسط الغنائي وأنها جينات توارثها منه ومكنته من تقديم عدد من التجارب الغنائية التي كانت سببًأ في شهرته.

وعن السبب وراء ابتعاده عن الوسط الغنائي قال: "سبب ابتعادي كان شركات الإنتاج واختلافي معاهم وانا بدأت لوحدي وانتجت لنفسي أول أغنية كان اسمها كل ما أقول 2003، ونزلت أول سنجل وكان نفسي وقتها ينتج لي محسن جابر أو نصر محروس على أساس يشيلوني ويخدوني في حتة كنت لسه مش عارف أروح فين، ولما جيت بدأت اشتغل كان نفسي يبقى فيه منتج يدعمني لقيت كله بيفكر في مطربين أو يجيب مطرب لسه من الزيرو يعملهم تأسيس وشكل للبداية بتاعتهم وده كان اللي نفسي فيه".

واستكمل: "ولقيت الموضوع ماشي تجاري أو ليه خطة هو ماشي بيها، وقلت أنا هاخد القرار وهذاكر وهشتغل على نفسي وعندي مدرسة في البيت اللي هي والدي ماهر العطار، فإذا أنا عندي مادة كبيرة أوي أقدر ألعب بيه وفي نفس الوقت أعمل لنفسي لون، فذاكرت لون أبويا والشكل بتاعه وفكرت صوتي ده هوظفه إزاي وأقدمه للناس بالأغاني بتاعتي مش أغاني أبويا بس بدأت بأغاني أبويا عشان أعرف الناس أن ابن ماهر عنده جينات أبوه وأنا بقدم أغاني أبويا للجيل الجديد اللي ميعرفهاش".

وأضاف: "وقدمت نفسي للناس بأغاني أبويا وأغاني عبدالحليم حافظ من خلال برامج المنوعات ودرست الموسيقى علم نغم وأصوات دراسات حرة وأبويا علمني، وكان وقتها في قناة لسه طالعة اسمها دريم الوحيدة اللي كانت بتذيع كليبات 24 ساعة، وبعدين فكرت إني أعمل فيديو كليب من غير ألبوم والناس تعرفني من خلال القناة دي والمنتج لما يشوفني ويلاقي الناس شافتني وييجي ينتج لي، وانا كنت أول واحد يفكر يعمل الموضوع ده وربنا اللي اداني الإلهام اني اعمل كده عشان أقف على رجلي ومكانش حد راضي يساعدني".

جدير بالذكر أن الفنان ماهر العطار والد أحمد العطار، رحل عن عالمنا قبل 3 سنوات، وتحديدا في 3 مايو عام 2021.

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