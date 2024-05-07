أحمد العطار عن بدايته في عالم الغناء: "حسن أبو السعود وحلمي بكر درسولي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

قال الفنان أحمد العطار إنه يعمل على العودة للوسط الغنائي، بأسلوب مختلف يناسب العصر الحالي، وتحدث لـ"الخليج 365" عن بداياته، وكيف جاءت خطواته الأولى في عالم الغناء، بمساعدة والده النجم الكبير الراحل ماهر العطار.

وعن إنتاج أول أغانيه قال "العطار": "روحت لأبويا قلت له أنا عايز مبلغ وقالي خد وأعمل اللي انت عاوزه، واخدت الفلوس واتعرفت على المخرج أحمد رفعت، وروحت درست دراسات حرة في معهد نقابة المهن الموسيقية وكان حسن أبو السعود وحلمي بكر اللي بيدرسولي، ورحنا بعدها لقناة دريم عشان يعرضوا كليب (عندي بالدنيا) وطلبت منهم ياخدوا الكليب قالولي مدام هالة سرحان هي اللي مسؤولة توافق على عرض الكليب لكن هي مسافرة السعودية، ولقيتهم كلموا مخرج الكليب أحمد رفعت قالولوا مبروك مدام هالة وفقت والكليب هيتعرض 17 مرة في اليوم".

واستكمل: "وحصل الأغنية نزلت، ومصر كلها شافتها لقيت المنتجين منهم طارق عبدالله ونصر محروس بيكلموني عاوزين ينتجولي، ورفضت لأني حسيت انهم هيكلبشوني، وروحت للمنتج اللي معاه فلوس بس معندوش خبرة وقالي الميزانية مفتوحة قدامك عاوز عمرو مصطفى أو مدحت العدل، بهاء الدين محمد، أو حميد الشاعري تحت أمرك، وفعلا أنتجت الألبوم وقتها واتظلم ومعرفش يوزع كويس وانا اللي نزلت أوزع الألبوم بنفسي".

جدير بالذكر أن العطار غاب لسنوات عن الوسط الفني وسط تساؤلات جمهوره ومحبيه حول السبب وراء اختفائه.

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