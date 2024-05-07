تعرض لحادث كاد يقتله.. حمادة هلال يكشف ما حصل في كواليس “المداح”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال لقائه في برنامج “الحكاية” الذي يقدّمه الإعلامي عمرو أديب على شاشة mbc مصر، كشف الفنان حمادة هلال عن نجاته من الموت خلال تصوير أحد المشاهد الخطرة في الجزء الرابع من مسلسل “المداح”.

وقال حمادة: “لم أكن أشعر بالإصابة، كنت أصوّر طول الوقت وكنت أشعر بالنشاط أعلى، كنا انتهينا من التصوير تقريباً يوم 26 رمضان، أنا كنت متعلق بالواير وفوجئت بأنه ارتفع فجأة وارتطمت بالحائط والأرض”.

وتابع: “اكتشفت يوم 27 أنني أصبت بالديسك لكن الحمد لله الآن أحسن”.

مسلسل “المداح- أسطورة العودة” هو بطولة: حمادة هلال، فتحي عبد الوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، مع ظهور خاص لبعض النجوم منهم: سهر الصايغ، مي سليم، دياب وحمزة العيلي، والمسلسل من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.