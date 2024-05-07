ميرنا وليد - بيروت - ظهرت الفنانة اللبنانية زينة مكي في فيديو كليب أغنيتها الأولى "قبل ما تروح" بعدة إطلالات خطفت فيها الأنظار.

وبدت زينة في الإطلالة الأولى بفستان باللون الأحمر، من نوع الساتان، من تصميم المصمم اللبناني كريكور جابوتيان.

جاء الفستان بقصّة طويلة منسدلة وضيقة تعانق الجسم، كما تميز بأنه مكشوف الصدر وبدون كمين.

وفي إطلالة أخرى، ارتدت زينة بنطلون قصير باللون الأسود، مع "توب" سوداء تتميز بأربطة متشابكة، من تصميم المصمم السوري أمير القاسم.

وأكملت إطلالتها بقفازين طويلين من الساتان، مقترن بوشاح عند الكفين يلتف حول العنق. وانتعلت حذاء بكعب عال باللون الأسود.

وفي الإطلالة الأخيرة، ظهرت زينة بفستان باللون الأزرق، جاء بقصة ضيقة تعانق الجسم، ومكشوف الكتفين، من تصميم المصممة اللبنانية نور فتح الله، وانتعلت حذاء يعكب عال باللون الأسود.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت زينة تسريحة الشعر نفسها في الإطلالات الثلاثة، غذ تركت شعرها منسدلا على كتفيها، وطبقت مكياجاً ناعماً أبرز ملامحها الجميلة.



كانت هذه تفاصيل خبر زينة مكي تتألق بثلاث إطلالات مختلفة في "قبل ما تروح" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.