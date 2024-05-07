هاني شاكر يدعم المطرب محمد عبده بعد أزمته الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

حرص الفنان هاني شاكر على دعم المطرب محمد عبده خلال محنته الصحية، بعد إعلان إصابته بمرض السرطان.

ونشر شاكر صورة تجمعه به، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلق: "صديقي وأخي العزيز فنان العرب محمد عبده ادعوا الله أن يتم لك الشفاء العاجل وأن تعود إلينا وإلي أسرتك وكل جمهورك في الوطن العربي سالماً".

يذكر أن محمد عبده، قال في محادثة صوتية، بينه وبين الأمير بدر بن عبدالمحسن نشرها برنامج "Et بالعربي"، عبر موقع "إنستجرام": "الأثر اللي صار فينا منها أثر بسيط جدًا.. إنت تاخذ كيماوي الآن وأنا أخذ كيماوي في باريس".

وأضاف محمد عبده متأثرًا: "أنا الآن أخذ كيماوي يا حبيبي.. الله معانا والله يحبنا محبة الله فينا، الله يرعاك ويرعاني ويرعى كل إنسان خدم بلده زينا".

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